، أمير تبوك ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين ويؤكد: تجسد احتياجات المواطن ،

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نوه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بالمضامين السامية التي جاءت في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _حفظه الله _ حول ما يجتاح العالم من وباء كورونا المستجد.
وقال أمير المنطقة إن كلمة خادم الحرمين الشريفين تأتي استمراراً للنهج الذي اعتدناه في هذه البلاد من رعايته واهتمام وحرص من قيادة هذه البلاد بشعبها والمقيمين على أرضها.
وأضاف أن مضامين الكلمة تجسد تلمس القيادة لاحتياجات المواطنين والمواطنات على تراب هذا الوطن العظيم. منوهاً بمدى التلاحم بين القيادة والشعب الذي أكده خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من خلال ما أظهره المواطنون والمواطنون من قوة وثبات ووعي بما يمر به العالم اليوم. سائلاً المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده لمواصلة العطاء والعمل الدؤوب لما فيه خير ورفعة وسلامة الوطن والمواطن.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فيروس كورونا الجديد أمير تبوك
أمير تبوك ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين ويؤكد: تجسد احتياجات المواطنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-20
نوه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بالمضامين السامية التي جاءت في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _حفظه الله _ حول ما يجتاح العالم من وباء كورونا المستجد.
وقال أمير المنطقة إن كلمة خادم الحرمين الشريفين تأتي استمراراً للنهج الذي اعتدناه في هذه البلاد من رعايته واهتمام وحرص من قيادة هذه البلاد بشعبها والمقيمين على أرضها.
وأضاف أن مضامين الكلمة تجسد تلمس القيادة لاحتياجات المواطنين والمواطنات على تراب هذا الوطن العظيم. منوهاً بمدى التلاحم بين القيادة والشعب الذي أكده خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من خلال ما أظهره المواطنون والمواطنون من قوة وثبات ووعي بما يمر به العالم اليوم. سائلاً المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده لمواصلة العطاء والعمل الدؤوب لما فيه خير ورفعة وسلامة الوطن والمواطن.
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
11:08 PM
قال: تؤكد اهتمام وحرص من قيادة هذه البلاد بشعبها والمقيمين على أرضها
نوه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بالمضامين السامية التي جاءت في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _حفظه الله _ حول ما يجتاح العالم من وباء كورونا المستجد.
وقال أمير المنطقة إن كلمة خادم الحرمين الشريفين تأتي استمراراً للنهج الذي اعتدناه في هذه البلاد من رعايته واهتمام وحرص من قيادة هذه البلاد بشعبها والمقيمين على أرضها.
وأضاف أن مضامين الكلمة تجسد تلمس القيادة لاحتياجات المواطنين والمواطنات على تراب هذا الوطن العظيم. منوهاً بمدى التلاحم بين القيادة والشعب الذي أكده خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من خلال ما أظهره المواطنون والمواطنون من قوة وثبات ووعي بما يمر به العالم اليوم. سائلاً المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده لمواصلة العطاء والعمل الدؤوب لما فيه خير ورفعة وسلامة الوطن والمواطن.
، أمير تبوك ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين ويؤكد: تجسد احتياجات المواطن ،
المصدر : الخليج 365
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