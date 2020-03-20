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كتبت ياسمين التهامي في الجمعة 20 مارس 2020 10:59 مساءً - مفاجأة مزلزلة فيروس ‘‘كورونا’’ يضرب أقوى جيش بالعالم.. وضع 2600 جندي في الحجر الصحي ووزارة الدفاع تؤكد وجود إصابات "تفاصيل عاجلة"

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، وضع المئات من قواتها في أوروبا قيد الحجر الصحي، وذلك لاشتباه إصابتهم بفيروس كورونا.





وقال قائد القوات الأمريكية في أوروبا، إنه تم عزل نحو 2600 جندي بسبب مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية".



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كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت في وقت سابق، إصابة 67 من منتسبيها بالفيروس.





ومن جانبه، قال كبير المسؤولين الطبيين في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الفريق بول فريدريكس، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء الماضي: ، إنه يعتقد أن العدد الحقيقي للعسكريين الأمريكيين المصابين بالنوع الجديد لفيروس كورونا أكبر من الحصيلة الرسمية الحالية.

وكان المتحدث باسم الجيش الأمريكي، أعلن قبل أيام أن قائد قوات الجيش الأمريكي في أوروبا، الفريق كريستوفر كافولي، قد أصيب بفيروس كورونا القاتل.

وقال إنه يعتقد أن الفريق "كافولي"، ربما أصيب في مؤتمر عُقد في مدينة ويسبادين الألمانية، الأسبوع الماضي، بمشاركة قادة قوات برية لعدد من الدول.