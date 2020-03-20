شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت جورنال" تفجر مفاجأة مزلزلة و تكشف عن أمر "ترامب" إلى "محمد بن سلمان" بشأن حرب النفط بين السعودية وروسيا "شاهد" والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الجمعة 20 مارس 2020 10:59 مساءً - "وول ستريت جورنال" تفجر مفاجأة مزلزلة و تكشف عن أمر "ترامب" إلى "محمد بن سلمان" بشأن حرب النفط بين السعودية وروسيا "شاهد"

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن الرئيس الأمريكي رونالد ترامب، أنه سيتدخل لإنهاء حرب النفط بين السعودية وروسيا، وذكرت أنه سيأمر السعودية بخفض أسعار النفط.



وقالت الصحيفة: "إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قررت التدخل في حرب النفط بين روسيا والسعودية، وستطلب من السعوديين خفض الإنتاج مع التهديد بعقوبات على روسيا.

شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements وقال الرئيس "ترامب" قبل ذلك، إنه سيتدخل في الوقت المناسب، وأن الأمور تجري وفق إرادته، وقال إنه خلال هذه الفترة سيخزن النفط، وسيملأ المخازن الأمريكية بالنفط الرخيص، على حد قوله.



يذكر أن السعودية بقيادة الأمير محمد بن سلمان، وتلتها دولة الإمارات، قد دخلت في حرب نفطية مع روسيا، ووجهت سياستها بزيادة الإنتاج حتى تعمل على خفض الأسعار الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأسعار إلى حد غير مسبوق، والذي كاد أن يعرض خزانتها للإفلاس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "وول ستريت جورنال" تفجر مفاجأة مزلزلة و تكشف عن أمر "ترامب" إلى "محمد بن سلمان" بشأن حرب النفط بين السعودية وروسيا "شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على تبأ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.