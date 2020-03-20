شاهد.. حكاية مؤثرة لأصغر طفل في الحجر الصحي بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أثارت حكاية أصغر طفل سعودي في الحجر الصحي الاحترازي في الرياض ضجة كبيرة بين المواطنين. أثارت حكاية أصغر طفل سعودي في الحجر الصحي الاحترازي في الرياض ضجة كبيرة بين المواطنين. وقال والد الطفل عبدالعزيز الشمري إن نجله عمره 6 أشهر، لافتا إلي تواجده مع زوجته وطفله بالحجر الصحي لحين الانتهاء من الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا. وتابع الشمري: " طفلي كان يعاني من ارتداء الكمامة في بداية الأمر حتي وصل به الأمر للصراخ بصوت عالٍ حتي تعود عليها، وأمورنا طيبة والحمدلله " .

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