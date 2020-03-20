شكرا لمتابعة خبر عن بال‏فيديو.. إنسانية رجل أمن مع شباب خرجوا لرحلة برية رغم التعليمات بالتزام البيت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه رجل أمن النصائح لعدد من الشباب الذين خرجوا في رحلة برية، رغم التحذيرات بضرورة التزام البيت بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتحدث رجل الأمن مع الشباب بأنه لابد وأن يكون كل شخص قدوة لمن حوله، وعلى الجميع الالتزام بمدة الـ١٤ يوم المحددة للبقاء في المنزل لمنع نقل العدوى بين الأشخاص.

وأنهالت التعليقات التي تشيد بأسلوب رجل الأمن وتصفيته بالرقي والإيجابية، مع التأكيد أن نصائحه في محلها.