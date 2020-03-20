شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح إمكانية الحصول على دعم مع راتب ٩ آلاف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح حساب المواطن إن الدعم يتم صرفه للمستفيدين حسب معايير الاستحقاق.

وأفاد على الرد على تساءل مواطن بشأن إمكانية حصوله على دعم حساب المواطن، علمًا بأنه يتقاضى راتبًا بقيمة 9 آلاف ريال وزوجته عاطلة عن العمل، عبر خدمة المستفيدين، بأن «يؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية».

ولفت إلى أن التقديرية على الرابط التالي من هـــــــنــا.