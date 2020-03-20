بالفيديو.. لحظة القبض على آسيوي يبصق على عربات التسوق بمجمع تجاري ببلجرشي

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): أظهر مقطع فيديو لحظة القبض على وافد آسيوي يبصق على عربات التسوق بمجمع تجاري في بلجرشي. أظهر مقطع فيديو لحظة القبض على وافد آسيوي يبصق على عربات التسوق بمجمع تجاري في بلجرشي. وتفصيلا، تمكنت الجهات الأمنية في محافظة بلجرشي من ضبط وافد آسيوي قام بالبصق على الأبواب والمقابض والممرات وعربات التسويق بأحد المجمعات التجارية. وقامت الجهات الأمنية ببلجرشي بالرجوع إلى الكاميرات والتحقق من الحالة وضبط الوافد الآسيوي وإحالته إلى الجهات الصحية للكشف عليه والتأكد من حالته الصحية.

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