شاهد.. تشغيل الكاميرات الحرارية في مستشفى الملك خالد للعيون

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قام مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض بتشغيل الدفعة الأولى من الكاميرات الحرارية عند مداخل المستشفى.
ويهدف المستشفى من هذا الإجراء قياس درجة الحرارة عن طريق الوجه، حيث بقدرتها قياس درجة 25 شخصا في الثانية.
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا.
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