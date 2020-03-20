شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بلدية الجموم تكشف سر الهبوط الأرضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تعرضت إحدى الشوارع في بلدية الجموم، لهبوط أرضي مفاجىء. تعرضت إحدى الشوارع في بلدية الجموم، لهبوط أرضي مفاجىء. وكشفت بلدية الجموم، خلال فيديو عبر موقع «تويتر» أن الهبوط ناتج عن انهيار تربة أسفل الأسفلت وخارج الجسر الخرساني، نتيجة أعمال حفر خندق أسفله لتمديد خطوط مياه تابعة لإحدى الجهات.

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