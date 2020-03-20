شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " باهمام " يوضح طريقة إدارة الوقت بشكل صحيح خلال فترة العزل المنزلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تحدث الدكتور سالم باهمام مستشار في التنمية البشرية عن طريقة إدارة الوقت بشكل صحيح خلال فترة العزل المنزلي.
وأضاف باهمام خلال حواره في برنامج " يا هلا " : " يمكن أن يضع الشخص برنامج لنفسه خلال العزل المنزلي للاستفادة من وقته عن طريق متابعة برامج كثيرة على الإنترنت " .
ولفت باهمام: " يمكن ممارسة الرياضة في وقت محدد، وترفيهي وتعليمي " ، مبينا: " الجانب الديني والجانب الاقتصادي ولابد من حضور دورات مجانية علي الإنترنت لتوفير مبالغ كبيرة " .
وأكد باهمام أن الجانب الاقتصادي مهم في فترة العزل من خلال حضور برامج عبر الإنترنت وعمل إتصالات مرئية لتوطيد العلاقات الاجتماعية " .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. " باهمام " يوضح طريقة إدارة الوقت بشكل صحيح خلال فترة العزل المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.