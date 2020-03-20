شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " باهمام " يوضح طريقة إدارة الوقت بشكل صحيح خلال فترة العزل المنزلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الدكتور سالم باهمام مستشار في التنمية البشرية عن طريقة إدارة الوقت بشكل صحيح خلال فترة العزل المنزلي.

وأضاف باهمام خلال حواره في برنامج " يا هلا " : " يمكن أن يضع الشخص برنامج لنفسه خلال العزل المنزلي للاستفادة من وقته عن طريق متابعة برامج كثيرة على الإنترنت " .

ولفت باهمام: " يمكن ممارسة الرياضة في وقت محدد، وترفيهي وتعليمي " ، مبينا: " الجانب الديني والجانب الاقتصادي ولابد من حضور دورات مجانية علي الإنترنت لتوفير مبالغ كبيرة " .

وأكد باهمام أن الجانب الاقتصادي مهم في فترة العزل من خلال حضور برامج عبر الإنترنت وعمل إتصالات مرئية لتوطيد العلاقات الاجتماعية " .