شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عضو بـ " الشورى " : الوباء المنتشر يزيد من التحدي أمام الحكومات لتنشيط الاقتصاد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الدكتور فهد بن جمعة عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى إن عدم معرفة توقيت معين لانتهاء أزمة كورونا يزيد من التحدي أمام الحكومات في كيفية تنشيط الاقتصاد مرة أخرى.

وأوضح جمعة خلال حواره في برنامج " يا هلا " : " أزمة كورونا قد تستمر من سنة لثلاث سنوات على أقل تقدير " .

وشدد جمعة: " يجب علي الحكومات أن تقدم دعم كبير من أجل لاستقرار الاقتصاد، ولحين تحسن الأمور لدعم النمو الاقتصادي علي الفترة المتوسطة " .