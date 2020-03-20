شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه متقدم للجوف: هطول أمطار وتدني الرؤية الأفقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما بشأن حالة الطقس في منطقة الجوف، مشيرة إلي هطول أمطار خفيفة بالجوف وسكاكا. أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما بشأن حالة الطقس في منطقة الجوف، مشيرة إلي هطول أمطار خفيفة بالجوف وسكاكا. ولفتت الأرصاد إلي التأثيرات المصاحبة للأمطار عبارة عن تدني في مدى الرؤية. وأوضحت الأرصاد أن الحالة ستبدأ اليوم في الساعة 22 وستنتهي غدا السبت.

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