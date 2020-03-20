شكرا لمتابعة خبر عن المرور: تمديد ساعات دخول الشاحنات للمدن مراعاة للظروف الراهنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمديد ساعات دخول الشاحنات للمدن مراعاة للظروف الراهنة.
وأضافت إدارة المرور خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: " بناء عل توجيهات وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل تقرر تمديد ساعات دخول الشاحنات إلى المدن والخروج منها مراعاة للظروف الراهنة اعتبارا من مساء هذا اليوم الجمعة 25 – 7 – 1441 هجرية وبما لا يؤثر عل الحركة المرورية على أن تتم العودة لتطبيق أوقات المنع في كافة المدن بعد انتهاء الحالة " .
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن رصد وتسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس " كورونا " الجديد كوفيد 19 وقالت الوزارة إن من بين الإصابات الجديدة (11) حالة قادمة من دول؛ المغرب، والهند، والأردن، والفلبين، وبريطانيا، والإمارات، وسويسرا.
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