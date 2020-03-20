شاهد.. مواطن يخطب الجمعة من أعلى سطح منزله في جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أظهر مقطع فيديو مواطن يخطب الجمعة من أعلى سطح منزله في جدة، حيث ظهر يرفع الأذان ويلقى الخطبة. أظهر مقطع فيديو مواطن يخطب الجمعة من أعلى سطح منزله في جدة، حيث ظهر يرفع الأذان ويلقى الخطبة. وأثار المقطع جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض بسبب إلقاء المواطن خطبة الجمعة بسطح منزله، حيث انهالت تعليقات المواطنين على المقطع. وجاءت التعليقات كالآتي: " الله يثبته ويحميه ويحفظه ويقر عيونكم به، صلاة الجمعه لها شروط إما ترقى لسطح وتصلي الجمعة جديدة على كل حال لكل امرء مانوى، إن كان صلاها جمعة فيعيد صلاته ويصليها ظهرا وتصرف مثل هذا ينم عن جهل " .

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