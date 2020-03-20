شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المطلق يحذر من الاستخفاف بالبقاء في المنزل: «سينقلون الأمراض» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على أهمية الالتزام بالمنزل في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال إن المستهترين الذين يستخفون بالنصائح الطبية والتعليمات الصحية للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا، ومنها ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة؛ قد يكونوا سببًا في نقل المرض.

وأضاف خلال رسالة وجهها للمستهترين عبر مقطع فيديو على حسابه بـ«تويتر»: «هناك رجل لا يحب البقاء في البيت، وهناك إمراة لا تريد البقاء في بيتها، هؤلاء سيكونون ممن ينقل الأمراض، لن يكونوا أبدًا يدًا مساعدة، ومن أغرب ما نسمع أنهم يستدلون بنصوص شرعية يقولون: على الله توكلنا، لا يضرنا شيء إذا توكلنا».

وعلق على حججهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ ومنها قوله: «اعقلها وتوكل»، وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يورد ممرض على مصح»، قائلا إنه يجب الأخذ بالاحتياطات، واستغلال البقاء في بيوتنا بما ينفع أنفسنا وأهلينا.