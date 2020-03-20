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الجهات الأمنية تقبض على شاب وفتاة؛ وذلك بعد أن تم تداوُل صور، تُظهر الشاب وهو يسجد للفتاة .. وتبيَّن أن الشاب سعودي، والفتاة يمنية .. وقد جرى ضبطهما، ويجري استكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة حيالهما.





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كانت هذه تفاصيل خبر القبض عليهم بعد تداول صور و فيديوهات لهم ‎#شخص_يسجد_لفتاه ‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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