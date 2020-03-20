السيالي: رسالة خادم الحرمين طمأنت كل من يعيش على أرض هذه البلاد

أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور «يوسف بن مسفر السيالي»، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين، بشأن تداعيات فيروس كورونا على المملكة والعالم، حملت في مضامينها تطمينات لكل من يعيش على أرض هذه البلاد سعوديين كانوا أو مقيمين.

وأشار «السيالي»، إلى أن خادم الحرمين، أكد أن الدولة لن تألو جهدًا في سبيل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، كما شدد جلالته على أن «كل ما يحتاجه الشعب سيكون متوفرًا بإذن الله»، في الوقت الذي يشهد العالم أجمع مرحلة صعبة أُعلنت معها حالات الطوارئ.

وأضاف السيالي أن كلمة خادم الحرمين تؤكد من جديد أن قيادتنا الرشيدة حريصة على صحة وسلامة كل من يعيش في هذا الوطن الغالي، وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز، ويمنح الجميع شعورًا بالاطمئنان، وهذا يدعونا للتفاؤل بأن جائحة كورونا ستكون من الماضي بإذن الله، ثم بتكاتف المجتمع وتلاحمه وثقته في قيادته الحكيمة.

ولفت السيالي، إلى أن منسوبي ومنسوبات الفرع وما يتبع له داخل العاصمة والمحافظات التابعة يعملون بشكل مكثف لخدمة المستفيدين عن بعد، أو حضوريًا لمن يستوجب الأمر وجودهم في أماكن عملهم، خصوصا من يخدمون الفئات المشمولة بالرعاية في الفروع الإيوائية.

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وختم السيالي، تعليقه برفع اسمى عبارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد على حرصهما ومتابعتهما لكل كبيرة وصغيره من أجل القضاء على هذا الفيروس، كما قدم شكره لكل من يعمل ليل نهار من أجل تأمين سلامة الجميع.

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