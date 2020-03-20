رئيس «الغذاء والدواء»: المصانع المحلية رفعت طاقتها الإنتاجية من المعقمات والكمّامات لمواجهة «كورونا»

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، أنَّ المصانع الوطنية رفعت طاقتها الإنتاجية من المعقمات والكمّامات؛ تزامنًا مع زيادة الطلب عليها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وخلال زيارته عددًا من مصانع المستلزمات الطبية في العاصمة الرياض الجمعة، قال الجضعي: إن المصانع مستمرة في العمل بكامل طاقتها التشغيلية، وعلى مدار اليوم، وطيلة أيام الأسبوع؛ لضمان توفر الكمّامات والمُعقمات في الصيدليات والسوق المحلية لاستخدامها في الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح الجضعي، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة ووزارة التجارة ووزارة الصحة وعدد من سفارات خادم الحرمين الشريفين في مختلف الدول على تذليل التحديات كل العوائق التي تواجه المصانع في استيراد المواد الخام من بلد منشأها؛ نظرًا لظروف الطيران التي تمر بها دول العالم كافة هذه الأيام.

وفيما يتعلق بتوفر الكمّامات والمُعقمات، أشار الجضعي إلى أنَّ التركيز خلال الأيام الماضية كان لتأمين احتياجات القطاع الصحي من الكمامات والمعمقات بشكل عاجل إضافة إلى المنافذ وأماكن الحجر الصحي التي جرى توفيرها في أكثر من منطقة.

ولفت إلى أنه بدأت مصانع الكمّامات المحلية بضخ كميات كبيرة للصيدليات ونقاط البيع في السوق المحلية أو عبر تطبيقاتها الالكترونية، أمَّا في ما يخص المُعقمات فمن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة توفرها بالتدريج، بعد أن تمت مضاعفة الإنتاج في بعض المصانع.

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وأكد الجضعي، أن الدور المأمول من القطاع الخاص خصوصاً المصانع المنتجة للمُعقمات هو مضاعفة الجهد ورفع الطاقة التشغيلية لاستيعاب حجم الطلب المتزايد خلال هذه الفترة.

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