أمانة تبوك: استمرار حملات التعقيم لمسالخ المنطقة والمرافق العامة لمواجهة «كورونا»

أكدت أمانة تبوك، الجمعة، استمرار الحملات الموسعة لتعقيم المسالخ بالمنطقة، وتطهير وغسيل النوافذ وجدران وأرضيات صالات الذبح بها، وصالات الانتظار للزبائن وخارج مبنى المسلخ، مع التأكد من وجود أجهزة تعقيم في صالات الانتظار ومناطق الذبح وغرف تبديل الملابس للعمال.

وأفادت الأمانة، أن هذا يأتي في إطار الاستعدادات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى مواصلة، تكثيف الجولات الرقابية والميدانية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية التي أوصت بها الجهات الصحية.

ولفتت الأمانة، إلى أن الإجراءات تقضي بتعليق عدد من الأنشطة التجارية والفعاليات، للحد من التجمعات البشرية، ومنع انتشار الفيروس، وتكثيف أعمال التعقيم والتنظيف للحاويات، والمرافق العامة والشوارع الرئيسة، إلى جانب أعمال الإصحاح البيئي يوميًا للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

Advertisements

ودعت الأمانة الجميع إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظًا على سلامتهم ، والبعد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: إجمالي إصابات كورونا وصل لـ274 حالة معظمها جاءت من خارج المملكة