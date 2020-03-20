الجدعان: تشكيل لجان وزارية لدراسة آثار كورونا وفرص معالجتها

قال وزير المالية «محمد الجدعان»، إن المملكة اتخذت تدابير احترازية؛ لحماية اقتصادها من تداعيات فيروس كورونا القاتل، مشيرًا إلى أن الحفاظ على صحة الجميع من أهم أولويات الحكومة.

وكشف «الجدعان» خلال مؤتمر صحفي مع وزير الصحة توفيق الربيعة اليوم الجمعة، عن تشكيل لجان وزارية لدراسة آثار كورونا وفرص معالجتها، موضحًا أنه جرى تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة.

وأوضح وزير المالية أن مبادرات تخفيف آثار كورونا بدأت فور الإعلان عنها، مشيرا إلى مدة مبادرات الدعم تتراوح بين 3 و 9 أشهر.

وذكر وزير المالية أنه من الصعب الآن تحديد الأثر النهائي لـ كورونا، مؤكدا أن الحكومة ولاسيما وزارته تتفهم تمامًا التداعيات المالية على القطاع الخاص، وأن هناك التزامًا بدفع مستحقاته ضمن موعدها.

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وأضاف أن هناك حزمة مالية بقيمة 70 مليار ريال؛ لدعم القطاع الخاص، كما أعدت الحكومة مبادرات عاجلة لمساعدته.

ولفت الوزير إلى أنه تم اللجوء للاقتراض؛ لتجنب تسييل الاستثمارات الحكومية، معقبًا «لا نتوقع أن يتجاوز الاقتراض العام أكثر من مائة مليار».

وقال الجدعان: لدينا مرونة في خفض الإنفاق إذا دعت الحاجة، مشيرًا إلى أن التوقعات تستبعد تخطي عجز الميزانية بنهاية 2020 الـ 9 %.

وذكر الوزير أنه تم اتخاذ قرار بتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لـ 30 يومًا، كما تم تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة.