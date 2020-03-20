لمدة 3 شهور .. «الشؤون البلدية» تؤجل تحصيل رسوم الخدمات من القطاع الخاص

قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية تأجيل تحصيل رسوم خدماتها من القطاع الخاص لـمدة 3 أشهر، وبما ينسحب على أكثر من 1400 نشاط اقتصادي.

ويأتي هذا القرار، في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتخفيفًا على القطاع الخاص من آثار فيروس «كورونا المستجد».

وذكرت الوزارة، أنه يمكن للقطاع الخاص الاستفادة من إصدار أو تجديد التراخيص البلدية إلكترونيًا من خلال بوابة «بلدي» على أن يتم تسديد الرسوم المستحقة للرخص بعد 3 أشهر من تاريخ الأمر .

ولفتت الوزارة، إلى أن الهدف من قرار تأجيل تحصيل الرسوم، تخفيف العبء على القطاع الخاص، في مواجهة آثار وباء كورونا، وتمكينه من رفع مساهمته في تحفيز التنمية الاقتصادية .

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