«هدف» يخصص 5.3 مليار ريال لدعم وتمكين القطاع الخاص في مواجهة «كورونا»

خصص صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، 5.3 مليار ريال، لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات؛ بما يضمن عدم تأثر المنشآت بتداعيات فيروس «كورونا المستجد».

صرح بذلك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة «هدف» المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

ورفع الراجحي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هذه المبادرة، لافتًا إلى أن هذا الدعم الحكومي جاء بغرض تمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها.

وأكد الراجحي أنه انطلاقًا من مسؤوليات صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تجاه تمكين القطاع الخاص من التوطين، فقد خصص الصندوق نحو 5.3 مليار ريال لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات؛ عبر عدة مسارات.

من جانبه، أوضح مدير عام «هدف» تركي بن عبدالله الجعويني، أن مسارات الدعم المشار إليها تشمل:

أولاً: مسار دعم التوظيف؛ حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليار ريال؛ لدعم 100 ألف مستفيد من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، إلى جانب طرح وتفعيل أدوات العمل عن بعد كخيارات متاحة وبديلة للعمل المنتظم.

ثانيًا: مسار دعم التدريب؛ حيث تم تخصيص مبلغ 800 مليون ريال لدعم 100 ألف مستفيد.

Advertisements

ثالثًا: مسار برنامج إعانة الباحثين عن عمل؛ حيث تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار ريال لإلحاق 100 ألف باحث جديد عن العمل في البرنامج.

رابعًا: تخصيص مبلغ مليار ريال لدعم موظفي القطاع الخاص الذين تم توظيفهم منذ بداية يوليو 2019، ممن لم يسبق دعمهم من قبل برامج دعم وتمكين التوظيف بالصندوق.

وأشار الجعويني إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان تفاصيل آليات استفادة المنشآت من الدعم المخصص؛ مؤكدًا أن الصندوق سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقًا من الشراكة الاستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.

اقرأ أيضًا:

حدد التخصصات.. «هدف»: 164 برنامجًا لتأهيل 3 فئات «عن بُعد»

«هدف»: استمرار تقديم خدمات وبرامج الدعم «عن بُعد»