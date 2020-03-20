بـ10نصائح.. هكذا تستطيع إدارة قلقك النفسي من فيروس كورونا

لا صوت اليوم يعلو فوق صوت أزمة فيروس كورونا في العالم كله، ما يجعل المواطنين يتابعون تدفق المعلومات والتحذيرات على مدار الساعة، فضلا عن الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذا كله قد يصيب بعضنا بالقلق النفسي.

ومن أعراض القلق النفسي، الصداع و العصبية أو التوتر، والشعور بغصة في الحلق، وصعوبة في التركيز والتعب، والارتباك و الأرق، والإحساس بتوتر العضلات وفرط التعرق وآلام في البطن و ضيق النّفـَس، والإسهال، وفقا لمتخصصين.

كيف ندير قلقنا من فيروس كورونا؟

حتى لا نصاب بالقلق النفسي الذي يؤثر على الجهاز المناعي، يمكن أن نقلل مصادر المعلومات، إذ تقول لين بوفكا، المديرة التنفيذية المساعدة للأبحاث والسياسات في جمعية علم النفس الأمريكية إن «هناك الكثير من المعلومات. التحدي هو محاولة تحديد أي من المعلومات دقيقة»

وتنصح الباحثة لين بوفكا وفقا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، الأشخاص باتخاذ تدابير عدة للتخفيف من التوتر والقلق منها:

1-ابحث عن بعض المصادر التي تثق بها والتزم بها مثل البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

2- حاول الاعتياد على عدم معرفة كل شيء صغير، وابتعد عن هاتفك حتى لا تشعر بالحاجة إلى تفحصه.

3- إلغاء تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

4-الجلوس والتفكير في التهديدات المحددة التي تقلقك قد يساعدك، هل تعتقد أنك سوف تصاب بفيروس كورونا وتموت؟ تقول بوفكا:«الخوف من الموت يندرج ضمن أحد مخاوفنا الوجودية الأساسية» ولكن عليك التفكير في ماهية خوفك ومدى واقعية ذلك.

5-في حال إصابتك بالفيروس فكر في خطة كيف تتصرف في حال أصيبت بالفيروس، هذا سيجعل مخاوفك أقل وفي نظاقها الطبيعي.

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6-فكر في مساعدة الآخرين لأن القيام بفعل ما يمكن أن يخفف من شعورنا بالقلق.

7- اطلب الدعم ولكن أفعل ذلك بحكمة، إذا كنت ترغب في التوجه إلى صديق لمناقشة ما يجري أو خطط الطوارئ لعائلتك، فحاول ألا تكون مجرد صدى لغيرك.

8- انتبه لاحتياجاتك الأساسية، ولا تنغمس في التفكير في فيروس كورونا لدرجة أنك تنسى الممارسات الأساسية والصحية التي تؤثر على صحتك كل يوم.

9- حافظ على ممارسة العادات الصحية مثل الحصول على قسط كافٍ من النوم، والالتزام بنظام غذائي سليم، وممارسة الرياضة.

10- لا تعاقب نفسك بالقلق، لا تدع الشعور بالذنب يتحول إلى رفيقك غير المرغوب فيه.

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