القصيم.. 300 جولة تفتيشية على الأسواق للتحقق من وفرة السلع وضبط المستغلين

تواصل الفرق الرقابية جولاتها التفتيشية بكل مناطق المملكة للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع؛ لعدم قيام بعض ضعاف النفوس باستغلال الوضع الراهن والذي يتزامن مع أزمة انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار، نفذ فرع وزارة التجارة في القصيم، 300 جولة تفتيشية بمنطقة القصيم والمحافظات التابعة لها، كما باشر 60 بلاغًا وشكوى وردت من المستهلكين، وتم تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

وشملت الجولات كلًا من (بريدة، عنيزة، الرس، المذنب، البكيرية، البدائع، الأسياح، النبهانية، عيون الجواء، رياض الخبراء، الشماسية، عقلة الصقور، ضرية)، وأظهرت نتائج الجولات توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية والمخزون الكافي الذي يلبي حاجة المستهلكين، واستقرار أسعار المنتجات المعروضة.

وحثت وزارة التجارة، عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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