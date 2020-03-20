بالأرقام.. كيف تحركت المملكة لمحاصرة فيروس كورونا ؟

حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، اتخذت المملكة العربية السعودية 71 قرارا لمحاصرة ومنع انتشار فيروس كورونا قبل وبعد تسجيل أول إصابة سجلتها وزارة الصحة في 2 مارس الجاري.

«صحيفة عاجل» ترصد القرارات التي اتخذتها المملكة في مختلف المجالات خلال شهري فبراير ومارس الجاري أي قبل وبعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

قبل تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا

اتخذت المملكة 8 إجراءات احترازية واستباقية منذ مطلع فبراير الماضي لمنع انتقال فيروس كورونا ، وجاءت تلك الإجراءات كالتالي:

1-تشكيل لجنة خاصة لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير لمنع تفشّي فيروس كورونا الجديد في المملكة، وتضم في عضويتها 19 وزارة وجهة حكومية.

2-تعليق دخول المملكة بغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي.

3- تعليق دخول المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا.

4- تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

5-تعليق استخدام المواطنين والخليجيين لبطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

6-استمرار قرار حظر السفر لإيران والإفصاح أمام موظف الجوازات عن تواجد المواطن في إيران خلال لـ14 يوما من الوصول للمملكة.

7- إيقاف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من فيروس كورونا الجديد.

8-تخصيص 25 مستشفى للتعامل مع فيروس كورونا.

9-تنظيم حملات توعوية للمواطنين عبر وزارة الصحة ولقاءات للتوعية في معظم الجهات خاصة وزارة التعليم تتضمن كيفية الوقاية من فيروس كورونا.

10-توصيات للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيرو كورونا بالاتصال بمركز الصحة 973 عند ظهور أي أعراض عليهم خلال 14 يوما والبقاء في منازلهم.

بعد تسجيل الإصابة الأولى بكورنا في 2 مارس

وبعد تسجيل الحالة الأولى لإصابة مواطن بفيروس كورونا الجديد قادم من إيران عبر مملكة البحرين ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، اتخذت المملكة حزمة إجراءات جديدة لمنع انتشار الفيروس منها:

1- الجهات الأمنية تنسق مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون الدخول إلى المملكة بالنسبة للأشخاص، الذين كانوا مسافرين خارج تلك الدول كالتالي:

- في حال كان الراغب في دخول المملكة مواطنًا سعوديًا أو مقيمًا فيها، فيتم إشعار السلطات السعودية عند المنفذ، وفق الآلية التي يتفق عليها الجانبان، بأنه كان قادمًا إلى تلك الدولة الخليجية من الخارج خلال الـ14 يومًا الماضية، مع إيضاح الدولة التي سافر إليها، وأن يتم اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية في المنفذ.

-وفي حال كان القادم مواطنًا لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو مقيمًا فيها أو مارًا بها، فلا يسمح له بدخول المملكة؛ إلا بعد مضي 14 يومًا متصلة من تاريخ عودته إلى تلك الدولة الخليجية، مع إيضاح الدولة التي سافر إليها، والتأكد من عدم ظهور أعراض المرض عليه.

2-تتعاون الجهات الأمنية في المملكة، كلٌ فيما يخصه، مع أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ترغب في تطبيق الإجراءات ذاتها على القادمين إليها من المملكة.

3-إعلان وزارة التعليم عن خطة من أربع محاول للتعامل مع فيروس كورونا.

4-اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المستشفيات التي تهمل في إجراءات مواجهة كورونا.

5-تعليق العمل بالنظام البصمة في معظم الجهات الحكومية والقطاع الخاص بشكل تدريجي.

6- تعزيز برامج تعقيم الحرمين المكي والنبوي لسلامة المصليين وعرض إجراءات الوقاية من الفيروس على شاشات كبيرة.

7-إغلاق الحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء وإعادة فتحهما بعد الفجر لمنع انتشار فيروس كورونا.

بعد تسجيل الحالة الخامسة بكورونا

وبعد تسجيل خمس حالات في المملكة لمواطنين قادمين من إيران عبر دول مجلس التعاون الخليجي ولم يفصحوا عند المنفذ السعودي، اتخذت المملكة إجراءات صارمة منها:

1- حث جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران، بالإفصاح عن ذلك فورًا، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني ( 937 ) المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، وحث المواطنين الذين يزورون إيران حاليًا بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

2- استثناء المواطنين المفصحين عن أماكن تواجدهم في إيران من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار البيان، وكان البيان أُصدر في 5 مارس الجاري.

3- مخالف نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، تصل غرامتها إلى 500 ألف ريال.

4-معظم مديريات الشؤون الصحية حول المملكة أوقفت الإجازات لجميع قيادات الإدارات الصحية ومنسوبيها.

5- وبالنسبة للحرمين الشريفيين: إغلاق صحن المطاف وإغلاق المسعى بين الصفا والمروة طوال فترة سريان قرار تعليق العمرة وإغلاق مشارب ماء زمزم وإغلاق الروضة الشريفة وغلق مقبرة البقيع.

6- قطار الحرمين السريع يمنع سفر المعتمرين وزوار الحرمين وأصحاب التأشيرات السياحية على متنه، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

7- قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية في المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام. ويكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول، للشاحنات التجارية فقط.

8- إلزام الراغبين في القدوم إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في المملكة أن يقدموا شهادات مخبرية PCR تُثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

9- تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني محافظة القطيف لمدة أسبوعين بدءا من7 مارس الجاري.

10- تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مع تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم، ووقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، كإجراء احترازي لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية.

11-مع ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا، ألزمت وزارة التعليم الطلاب العائدين من 16 دولة التواصل مع منسق مكافحة الأمراض المعدية لمتابعة حالتهم خلال 14 يوما بالإضافة إلى تجنب مخالطة الآخرين والتجمعات.

12-إلزام كل من عاد من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين السابقين على 7 مارس الجاري، لعزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.

13-توجيه النائب العام بضرورة رفع معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا داخل السجون ودور التوقيف والإصلاحيات.

تصعيد الإجراءات الاحترازية مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

ومع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا تدريجيا اتخذت المملكة قرارات وإجراءات أشد صرامة لحماية المواطنين منها:

1- تعليق الدراسة في كل مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في جميع مناطق المملكة حتى إشعار آخر.

2-تفعيل التعليم عن بعد لطلاب المدارس من خلال بث مباشر لشبكة قنوات عين التي تضم 20 قناة، وتعاونت الجامعات في توفير فصول عن بعد للتيسير على طلابها.

3- أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب تعليق جميع الاختبارات الورقية والمحوسبة، حتى إشعار آخر.

4- أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية تعليق جميع الفعاليات في جوامع ومساجد المملكة حتى إشعار آخر.

5-تعليق جميع الفعاليات والتجمعات في كل الجهات الحكومية حول المملكة.

6- إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

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7- إغلاق منطقتي الرياض بوليفارد وونترويندرلاند.

8- تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى 9 دول، بهدف السيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا

9-تقليل المدة بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة، وكذلك إيقاف إجراءات تفطير الصائمين ومنع الاعتكاف وإزالة الأطعمة والتمور، وأيضًا إزالة أكواب المياه المستعملة.

10- تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا في 9 مارس الجاري إلى كل من «سلطنة عمان، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية التركية، ومملكة إسبانيا»، وتعليق دخول القادمين من تلك الدول.

11- تعزيز الرقابة والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة بالالتزام بالاشتراطات والتعليمات واللوائح الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة.

12- إغلاق صالات ودور السينما حتى إشعار آخر في 11 مارس الجاري.

13-تعليق الرحلات الجوية من وإلى الاتحاد الأوروبي.

14- تعليق إقامة المعارض والمؤتمرات حتى إشعار آخر.

15- عزل جميع العملات السعودية الواردة من خارج البلاد، باعتبارها تعد كغيرها من الأسطح في إمكانية نقل الفيروسات.

16- تحذير من إقامة المناسبات الاجتماعية الكبيرة في المنازل.

17-تعليق الأعمال الميدانية لمشروع «تعداد السعودية 2020».

18-المساءلة القانونية لكل من يخالف القرارات والتدابير والإجراءات التي تصدرها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا.

19- تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق.

حزمة إجراءات جديدة مع الوصول لـ86 إصابة بكورونا

وبعد وصول عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 86 حالة مؤكدة، انتقلت المملكة إلى حزمة إجراءات جديدة منها:

1- تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين، اعتبارًا من 15 مارس الجاري.

2- أعلنت وزارة الصحة قائمةً ضمَّت 23 دولة، طالبت القادمين منها الالتزام بالحجر المنزلي، وتوفير إجراءات الحصول على الإجازة الطبية على تطبيق (صحتي).

3- أعلنت وزارة العدل تفعيل خدمة تأجيل الجلسات القضائية إلكترونيًّا.

4-تفعيل جميع الخدمات إلكترونيا عن بعد للحفاظ على سلامة المواطنين.

5-حذَّرت النيابة العامة المُنشآت التي تُمارس أعمالًا تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية، من استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية.

6- بإيقاف الرحلات البحرية ما عدا البضائع مؤقتًا، بين المملكة وعدة دول.

7- إيقاف جميع المناسبات الاجتماعية العامة، حتى استقبال العزاء وإقامة حفلات الزواج والأفراح وما في حُكمهما.

8- إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة باستثناء الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية.

9- تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.

10- منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها.

11- اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط.

12- إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتًا.

13- إلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل مباشرة أعمالهم.

14- تأجيل جميع الجلسات القضائية حتى إشعار آخر، والاستمرار في نظر القضايا المستعجلة، وتفعيل المحاكمة والترافع عن بُعد.

15- تعليق جميع الجلسات القضائية أمام اللجان المصرفية والتمويلية والائتمانية حتى إشعار آخر.

16- إيقاف صلاة الجمعة، وصلوات الجماعة ومنع دخول مياه الشرب للجوامع والمساجد وإغلاق دورات المياه.

17- وزارة الموارد البشرية تلزم القطاع الخاص بتعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمدة 15 يومًا.

وبالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة إلى 283 حالة مؤكدة، اتخذت المملكة حزمة إجراءات أخرى متعلقة بالنقل الداخلي بأشكاله والتواجد في الحرمين الشريفين بشكل عام وهي:

1-تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة 14 يومًا.

2- تعليق نشاط الحافلات بأشكالها كل لمدة 14 يومًا.

3-تعليق نشاط سيارات الأجرة لمدة 14 يومًا.

4-تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين خاصة يوم الجمعة.

5-تعليق حضور المصلين للصلوات في المسجد النبوي.

ويظهر الرصد، تعاون وتنسيق كبير بين جميع جهات المملكة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والشؤون الإسلامية والحرمين الشريفين المكي والمدني والمطارات والجوازات والموانئ والنيابة العامة التي حازت على نصيب الأسد من القرارات الوقائية الحاسمة.

وبتحليل بسيط للقرارات المرصودة نخلص إلي أن قطاعات الجوازات والنقل الجوي والمنافذ البرية والبحرية اتخذت 13 قرارا، فيما اتخذت وزارة الصحة 9 قرارات، بينما اتخذت وزارة التعليم 6 قرارات حازمة تتعلق بتعليق الدراسة والتعامل مع الطلاب القادمين من الدول الموبوءة، وكذلك اتخذت وزارة الشؤون الإسلامية 12قرارا، و4 قرارات للنيابة العامة، بالإضافة إلى 9 قرارات حاسمة اتخذتها وزارة الشؤون القروية والبلدية.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الخميس ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة (274)حالة، تعافى منها (8)حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي.

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