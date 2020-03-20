مسؤولون ومواطنون: كلمة الملك أساس ومنهج عمل وظهوره هو الحافز الأكبر

تصدرت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، وذلك بعد طمأنته للمواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وفي ظل الأزمة التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، ظهر خادم الحرمين ليبث الطمأنينة والهدوء في نفوس المواطنين بعد حالة من الهلع والذعر اجتاحت العالم أجمع، حيث وصف الجميع ظهور خادم الملك بالمطمئن .. ونرصد لكم في ذلك التقرير أبرز ردود الفعل على خطاب الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كلمة الوالد لأبنائه

وصف الداعية عائض القرني كلمة خادم الحرمين بكلمة الوالد لأبنائه؛ حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «سمعنا الآن من خادم الحرمين الشريفين كلمة الوالد لأبنائه، والزعيم لشعبه، والقائد لجنوده، حديث من القلب إلى القلب، دمت فخراً، دمت ذخراً، ‏دمت قائدًا، دمت عزًّا، نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد العالم من كل بلاء ووباء».

حرص القيادة الرشيدة على أمن الوطن و استقراره

وأكد محمد بن عبدالعزيز العوهلي، مدير جامعة الملك فيصل، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمواطنين والمقيمين بالمملكة، تمثل لفتة أبوية كريمة أكدت حرص القيادة الرشيدة على أمن الوطن و استقراره الاقتصادي والصحي في هذه المرحلة الطارئة، ودعت إلى شحذ الهمم و الاستمرار في مواجهة تحديات هذه الأزمة العالمية بعزيمة وإيمان، ورسخت وحدة الوطن، وقيمة الوعي والمسؤولية لدى كل من ينعم بظلال هذا الوطن العزيز.

رفعة الوطن وسلامة المواطن

وقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: «كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين تؤكد حرص القيادة -حفظها الله- على تسخير كل ما يحقق رفعة الوطن وسلامة المواطن والمقيم، ونبذل في وزارة التعليم قصارى جهدنا للتكامل مع كل الجهود الوطنية العظيمة للتصدي لفيروس كورونا من خلال الجامعات وإدارات التعليم، حفظ الله الوطن وقيادته، وأدام عزه».

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ظهور خادم الحرمين هو الحافز الأكبر

وغرد زياد الشهري، المقدم التليفزيوني، قائلًا: «ظهورك اليوم، يا سيدي، هو أكبر حافز لنا مواطنين ومقيمين لمواجهة هذا الوباء، اللهم لطفك ورحمتك وعافيتك».

أساس ومنهج عمل لجميع القطاعات الحكومية

ووصفت عضو الشورى فوزية ابا الخيل خطاب الملك بأنه يدعو للفخر والاعتزاز، قائلة: «كلمة خادم الحرمين الشريفين تدعو إلى الفخر والاعتزاز والاطمئنان، وهي أساس ومنهج عمل لكل القطاعات الحكومية والأهلية، سواء فيما يتعلق بتوفير كل ما يلزم من خدمات للمواطن والمقيم، أو متابعة تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات الوقائية لتجاوز المرحلة».

بينما قال الدكتور عبدالله السرحاني وكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الجوف،: «أتت كلمة خادم الحرمين الشريفين وافية وصريحة وحكيمة، طمأن فيها المواطن والمقيم، وأكد حرص القيادة على سلامة وصحة ساكني هذا الوطن العظيم، كما جسد ثقة القيادة بالشعب لمواجهة هذه الجائحة».

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