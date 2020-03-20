أمير تبوك: كلمة خادم الحرمين تجسّد تلمّس القيادة احتياجات المواطنين

ثمّن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، المضامين السامية التي جاءت في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حول ما يجتاح العالم من وباء كورونا المستجد. وقال، إن كلمة خادم الحرمين الشريفين، تأتي استمرارا للنهج الذي اعتدناه في هذه البلاد، من رعاية واهتمام وحرص من قيادة هذه البلاد بشعبها والمقيمين على أرضها. وأضاف سموه، بأن مضامين الكلمة تجسّد تلمس القيادة احتياجات المواطنين والمواطنات على تراب هذا دوت الخليج العظيم، منوها بمدى التلاحم بين القيادة والشعب، الذي أكده خادم الحرمين الشريفين خلال ما أظهره المواطنون والمقيمون من قوة وثبات ووعي، بما يمر به العالم اليوم. سائلا المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، لمواصلة العطاء والعمل الدؤوب، لما فيه خير ورفعة وسلامة دوت الخليج والمواطن.



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