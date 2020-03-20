مدير جامعة أم القرى: خطاب الملك يجسد قيادة حكيمة للمواقف

أوضح مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بافيل، أن خطاب خادم الحرمين الشريفين اتسم بسمة الحديث الأبوي الصادق، وخطاب القائد المسؤول بكل شفافية ووضوح، تجلى ذلك في إشارته الكريمة إلى أن هذه الأزمة ستتحول -بحول الله وتوفيقه- إلى نقطة جديدة في تاريخ مواجهة الإنسان للشدائد التي تمر بها البشرية، وأن هذه الأزمة كشفت مدى قوة ومتانة وثبات الشعب السعودي لمواجهة «جائحة كورونا»، بتعاون أصيل وتضافر للجهود مع كل الجهات المعنية بوعي صحي مجتمعي، واتباع لكل التدابير الاحترازية والوقائية.

وأضاف، أن جامعة أم القرى ستبذل قصارى جهدها للتعامل مع هذا الظرف الاستثنائي، بالصلابة المطلوبة، وبتكاتف الجهود والمرونة الإدارية، بالشراكة مع كل الجهات الحكومية، للخروج من هذه الأزمة بسلامة وأمان.