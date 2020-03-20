وزير العدل: كلمة الملك تعزز مسؤولية الأفراد في اتباع إجراءات الوقاية

وذكر أن كلمة خادم الحرمين الشريفين شددت على أن المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة مما يعزز مسؤولية الأفراد في اتباع إجراءات الوقاية والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة. وأكد وزير العدل أن منسوبي ومنسوبات وزارة العدل يعملون بشكل مستمر ومكثف لخدمة المستفيدين والمتقاضين والعمل جار على استكمال المتطلبات الفنية لتسخير إمكانات الوزارة الرقمية وتقديم كافة الخدمات العدلية عن بعد في إجراءات إلكترونية ميسرة تمكن المستفيدين من إنجاز تعاملاتهم العدلية وهم في منازلهم. ونوه آل الشيخ، بجهود منسوبي الجهات الحكومية كافة في هذه المرحلة الصعبة لاسيما منسوبي وزارة الصحة الذين يعملون ليلاً ونهاراً، ويسهرون على رعاية المواطنين والمقيمين والحرص على سلامتهم.
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