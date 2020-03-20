السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان العامة:‏ كلمة خادم الحرمين الشريفين تؤكد للجميع أنه لا شيء يعلو فوق صحة المواطن والمقيم على أرض الوطن



الرياض 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

‏رفع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - على كلمته التي وجهها - حفظه الله - لإخوانه وأخواته وأبنائه وبناته، المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، مجسداً فيها - رعاه الله - مدى حرصه على سلامة وصحة المواطن والمقيم، منوهاً بتوقيت الكلمة التي أكدت للجميع أنه لا شيء يعلو فوق صحة المواطن والمقيم على ارض الوطن.

وقال معاليه إنّ التوجيهات التي حملتها كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بشأن هذه الجائحة التي يواجهها العالم أجمع تنبع من حرص القيادة الرشيدة ومتابعتها الدائمة لما تشهده المملكة والعالم فيما يخص مواجهة تفشي وباء

وأشاد معالي رئيس هيئة الأركان بما قامت به الدولة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير

وختم معاليه بقوله أننا - بإذن الله - سنكون عند حسن ظن قيادتنا بنا، وعلى ثقة بأننا بتكاتفنا وثباتنا وتعاوننا سنكون قادرين بعد توفيق الله على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، والله خير الحافظين.

// انتهى //

22:44ت م

0206



الرياض 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس‏رفع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - على كلمته التي وجهها - حفظه الله - لإخوانه وأخواته وأبنائه وبناته، المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، مجسداً فيها - رعاه الله - مدى حرصه على سلامة وصحة المواطن والمقيم، منوهاً بتوقيت الكلمة التي أكدت للجميع أنه لا شيء يعلو فوق صحة المواطن والمقيم على ارض الوطن.وقال معاليه إنّ التوجيهات التي حملتها كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بشأن هذه الجائحة التي يواجهها العالم أجمع تنبع من حرص القيادة الرشيدة ومتابعتها الدائمة لما تشهده المملكة والعالم فيما يخص مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد ، وهي في نفس الوقت تعزز وتقدم الدعم المعنوي الكبير لكل الجهات التي تقوم بواجباتها تجاه مواجهة هذا الوباء، ومنها الجهود العظيمة التي بذلها العاملون في المجال الصحي وغيرهم من الجهات ذات العلاقة، الذين قدموا جهوداً جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.وأشاد معالي رئيس هيئة الأركان بما قامت به الدولة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - من إجراءات احترازية أسهمت بفضل الله في مواجهة هذا الوباء بفاعلية، وتميّزت تلك القرارات بسُمُوّ أهدافها، وجليل مقاصدها، وعظيم فائدتها.وختم معاليه بقوله أننا - بإذن الله - سنكون عند حسن ظن قيادتنا بنا، وعلى ثقة بأننا بتكاتفنا وثباتنا وتعاوننا سنكون قادرين بعد توفيق الله على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، والله خير الحافظين.// انتهى //22:44ت م0206

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