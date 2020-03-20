السعودية اليوم / السودان: تسجيل إصابة ثانية مؤكدة بفايروس كورونا في الخرطوم



الخرطوم 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

أعلن مصدر بوزارة الصحة السودانية اليوم عن تسجيل إصابة ثانية مؤكدة بفايروس

وكشف المصدر لوكالة السودان للأنباء أن المصاب مواطن أجنبي في الأربعينات من العمر، مشيرا إلى أنه وأعضاء أسرته يتلقون الرعاية الصحية اللازمة تحت إشراف وزارة الصحة.

// انتهى //

22:26ت م

0205



الخرطوم 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأعلن مصدر بوزارة الصحة السودانية اليوم عن تسجيل إصابة ثانية مؤكدة بفايروس كورونا في الخرطوم.وكشف المصدر لوكالة السودان للأنباء أن المصاب مواطن أجنبي في الأربعينات من العمر، مشيرا إلى أنه وأعضاء أسرته يتلقون الرعاية الصحية اللازمة تحت إشراف وزارة الصحة.// انتهى //22:26ت م0205

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