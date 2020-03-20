السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يعلن حزمة من الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا



واشنطن 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن الأمريكيين بسبب تفشي فيروس

وذكر ترامب أن من بين الإجراءات التي أشار إليها في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في البيت الأبيض، الإعفاء المؤقت عن القروض الطلابية، مشيراً إلى تفعيل تشريع لمنح إجازات طبية لبعض العمال، وتسريع استخدام بعض العقاقير، والعمل على توصيل مدفوعات مباشرة للعائلات.

ولفت النظر إلى إعلان وزارة الخزانة تمديد موعد تقديم موعد الإقرارات الضريبية إلى 15 يوليو المقبل، بدلاً من الموعد الحالي 15 أبريل.

وأوضح ترامب أنه قام بتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، ورفع مستوى الاستجابة للطوارئ إلى أعلى المستويات، مبيناً أنه سيتم توفير الدعم للشركات الصغيرة، حيث أن الحكومة الفدرالية تدخلت لمساعدة الولايات.

وتطرق إلى الجهود المشتركة مع الدول المجاورة، وعمل إدارته مع كندا والمكسيك لمنع انتشار الفيروس في أمريكا الشمالية.

وقال الرئيس الأمريكي: نعمل سويًا على هزيمة العدو الخفي الذي يضرب بلادنا.

// انتهى //

21:57ت م

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واشنطن 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن الأمريكيين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وذكر ترامب أن من بين الإجراءات التي أشار إليها في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في البيت الأبيض، الإعفاء المؤقت عن القروض الطلابية، مشيراً إلى تفعيل تشريع لمنح إجازات طبية لبعض العمال، وتسريع استخدام بعض العقاقير، والعمل على توصيل مدفوعات مباشرة للعائلات.ولفت النظر إلى إعلان وزارة الخزانة تمديد موعد تقديم موعد الإقرارات الضريبية إلى 15 يوليو المقبل، بدلاً من الموعد الحالي 15 أبريل.وأوضح ترامب أنه قام بتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، ورفع مستوى الاستجابة للطوارئ إلى أعلى المستويات، مبيناً أنه سيتم توفير الدعم للشركات الصغيرة، حيث أن الحكومة الفدرالية تدخلت لمساعدة الولايات.وتطرق إلى الجهود المشتركة مع الدول المجاورة، وعمل إدارته مع كندا والمكسيك لمنع انتشار الفيروس في أمريكا الشمالية.وقال الرئيس الأمريكي: نعمل سويًا على هزيمة العدو الخفي الذي يضرب بلادنا.// انتهى //21:57ت م0198

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