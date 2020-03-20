السعودية اليوم / مصرع 21 شخصًا نتيجة انفجارخط أنابيب في نيجيريا



لاغوس 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

لقي 21 شخصًا على الأقل مصرعهم نتيجة انفجار خط النفط التابع لشركة البترول الوطنية النيجيرية.

وأفادت وكالة الأنباء النيجيرية اليوم أن هذا الانفجار الذي وقع اليوم في مدينة لاغوس المركز الإقتصادي للبلاد أدى إلى نزوح 468 شخصاً وتدمير نحو 50 منزلاً.

يًذكر أن السلطات النيجرية أعادت توطين نحو 100 منهم في معسكر إيجاندو للإغاثة.

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21:41ت م

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