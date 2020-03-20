سياسي / رئيس النيجر يتسلم رسالة من نظيره المصري بشأن التطورات الأخيرة لملف سد النهضة



القاهرة 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

تسلم رئيس النيجر محمد إيسوفو رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بشأن التطورات الأخيرة في ملف سد النهضة سلمها وزير الخارحية سامح شكري.

وأفاد المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المُستشار أحمد حافظ ، بأن الوزير شكري استعرض خلال اجتماعه اليوم مع رئيس النيجر موقف مصر والجهود التي بذلتها خلال الأعوام الطويلة الماضية من أجل التوصُل لاتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الأطراف الثلاثة حول السد ، وهو ما تبلور مؤخراً بالفعل في مسار اجتماعات واشنطن، برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وأضاف المتحدث بأن الرئيس "إيسوفو" شدد على أهمية احترام قواعد القانون الدولي، مشيراً إلى ما يمثله نهر النيجر من نموذج في هذا الصدد من حيث ضرورة اتفاق كافة الأطراف المعنية بشأن أي مشروعات تُقام عليه.

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21:39ت م

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