

الأحساء 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

وجه صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اللجنة التوجيهية العليا للمحافظة على واحة الأحساء ببدء حملة ميدانية غداً على جميع الاستراحات وقاعات المناسبات في واحة الأحساء للتأكد من تطبيق التوجيهات، وذلك وفقًا للإجراءات الوقائية و الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على

من جانبها دعت اللجنة العليا للمحافظة على الواحة الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين و المقيمين، و التزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.

الجدير بالذكر أنه سبق وأن أوضحت النيابة العامة أن تعمد مخالفة قرارات و تعليمات الجهات المختصة بالتعامل مع فيروس كورونا موجب للمساءلة الجزائية .

// انتهى //

21:29ت م

0192



الأحساء 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسوجه صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اللجنة التوجيهية العليا للمحافظة على واحة الأحساء ببدء حملة ميدانية غداً على جميع الاستراحات وقاعات المناسبات في واحة الأحساء للتأكد من تطبيق التوجيهات، وذلك وفقًا للإجراءات الوقائية و الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID 19) ومنع انتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين و المقيمين و ضمان سلامتهم، .من جانبها دعت اللجنة العليا للمحافظة على الواحة الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين و المقيمين، و التزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.الجدير بالذكر أنه سبق وأن أوضحت النيابة العامة أن تعمد مخالفة قرارات و تعليمات الجهات المختصة بالتعامل مع فيروس كورونا موجب للمساءلة الجزائية .// انتهى //21:29ت م0192

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يوجه بحملات ميدانية مكثفة للوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية في استراحات واحة الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.