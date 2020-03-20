السعودية اليوم / 627 وفاة بكورونا في إيطاليا خلال 24 ساعة والحصيلة تتجاوز أربعة آلاف



روما 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

أودى وباء

وأشار الدفاع المدني الإيطالي إلى أن منطقة لومبارديا في شمال البلاد سجلت 381 وفاة إضافية فيما تم إحصاء ستة آلاف إصابة جديدة في أنحاء البلاد في عدد غير مسبوق.

// انتهى //

21:23ت م

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روما 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأودى وباء كورونا المستجد ب627 شخصاً في إيطاليا في الساعات الـ24 الأخيرة، عدد قياسي جديد يرفع حصيلة الوفيات إلى أكثر من أربعة آلاف في هذا البلد الأكثر تضرراً في العالم.وأشار الدفاع المدني الإيطالي إلى أن منطقة لومبارديا في شمال البلاد سجلت 381 وفاة إضافية فيما تم إحصاء ستة آلاف إصابة جديدة في أنحاء البلاد في عدد غير مسبوق.// انتهى //21:23ت م0189

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