شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يوجه بحملات مكثفة على الاستراحات والقاعات والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اللجنة التوجيهية العليا للمحافظة على واحة الأحساء ببدء حملة ميدانية غداً على جميع الاستراحات وقاعات المناسبات في واحة الأحساء للتأكد من تطبيق التوجيهات، وذلك وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID 19) ومنع انتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم. من جانبها، دعت اللجنة العليا للمحافظة على الواحة الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الأحساء يوجه بحملات مكثفة على الاستراحات والقاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.