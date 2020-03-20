شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يوجه بحملات مكثفة على الاستراحات والقاعات والان نبدء بالتفاصيل
من جانبها، دعت اللجنة العليا للمحافظة على الواحة الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.
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