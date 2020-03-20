، إيطاليا تسجِّل اليوم 627 حالة وفاة نتيجة الإصابة بكورونا ،

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أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 627 حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة؛ لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف، وفقًا لما أوردته قناة "العربية الحدث" مساء اليوم الجمعة.
وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" حول العالم 10 آلاف حالة، فيما تعدى عدد الإصابات 250 ألفًا.فيروس كورونا الجديد إيطاليا
إيطاليا تسجِّل اليوم 627 حالة وفاة نتيجة الإصابة بكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-20
أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 627 حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة؛ لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف، وفقًا لما أوردته قناة "العربية الحدث" مساء اليوم الجمعة.
وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" حول العالم 10 آلاف حالة، فيما تعدى عدد الإصابات 250 ألفًا.
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
09:08 PM
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
09:51 PM
ارتفعت أعداد الوفيات لـ4 آلاف
أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 627 حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة؛ لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف، وفقًا لما أوردته قناة "العربية الحدث" مساء اليوم الجمعة.
وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" حول العالم 10 آلاف حالة، فيما تعدى عدد الإصابات 250 ألفًا.
، إيطاليا تسجِّل اليوم 627 حالة وفاة نتيجة الإصابة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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