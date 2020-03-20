، إيطاليا تسجِّل اليوم 627 حالة وفاة نتيجة الإصابة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أعداد الوفيات لـ4 آلاف

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 627 حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة؛ لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف، وفقًا لما أوردته قناة "العربية الحدث" مساء اليوم الجمعة.

وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" حول العالم 10 آلاف حالة، فيما تعدى عدد الإصابات 250 ألفًا.فيروس كورونا الجديد إيطاليا