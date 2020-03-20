، الرئيس التونسي يُقِر حجرًا صحيًّا عامًّا في البلاد ،

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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن إقرار حجر صحي عام في تونس، مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء، والإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحة.
كما قرر سعيد عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، منع التنقل بين المدن إلا في حالات الضرورة القصوى، وإغلاق المناطق الصناعية الكبرى، والتسخير من أجل تأمين نشاط المرافق الحيوية؛ فضلًا عن تخصيص فضاءات للحجر الصحي.تونس الرئيس التونسي قيس سعيد الحجر الصحي فيروس كورونا الجديد
الرئيس التونسي يُقِر حجرًا صحيًّا عامًّا في البلادوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-20
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن إقرار حجر صحي عام في تونس، مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء، والإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحة.
كما قرر سعيد عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، منع التنقل بين المدن إلا في حالات الضرورة القصوى، وإغلاق المناطق الصناعية الكبرى، والتسخير من أجل تأمين نشاط المرافق الحيوية؛ فضلًا عن تخصيص فضاءات للحجر الصحي.
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
08:07 PM
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
09:51 PM
تأمين المرافق الحيوية.. والسماح بعمل المحلات الصغرى
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن إقرار حجر صحي عام في تونس، مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء، والإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحة.
كما قرر سعيد عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، منع التنقل بين المدن إلا في حالات الضرورة القصوى، وإغلاق المناطق الصناعية الكبرى، والتسخير من أجل تأمين نشاط المرافق الحيوية؛ فضلًا عن تخصيص فضاءات للحجر الصحي.
، الرئيس التونسي يُقِر حجرًا صحيًّا عامًّا في البلاد ،
المصدر : الخليج 365
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