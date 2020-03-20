، الهند: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 223 حالة و4 وفيات ،

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أعلنت الهند، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) إلى 223 حالة، بعد تسجيل 50 إصابة جديدة، فيما سجلت أربع وفيات متأثرة بالفيروس.
وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان، أن عدد الإصابات بالفيروس داخل البلاد وصل إلى 223 إصابة من بينهم 32 أجنبيًّا.
وبحسب البيان، ارتفعت الحالات المسجلة بولاية (ماهاراشترا) -التي تُعد من أكثر الولايات تضررًا- إلى 52 حالة من بينهم ثلاثة أجانب؛ في حين سجلت ولاية (كيرالا) 28 حالة بينهم أجنبيان، والعاصمة نيودلهي 17 حالة، وولاية (أوتار براديش) 23 حالة.
وشددت السلطات الهندية الإجراءات الاحترازية بما فيها إغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات، وإيقاف حركة الطائرات من البلدان المتضررة، وإغلاق الحدود، ووضع قيود على الاجتماعات والمهرجانات الكبيرة.
كما طالَبَ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الشعبَ الهندي، بالبقاء في البيوت الأحد المقبل، وتجنب الخروج؛ كخطوة شعبية توعوية ضد انتشار الفيروس.الهند فيروس كورونا الجديد
الهند: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 223 حالة و4 وفياتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-20
أعلنت الهند، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) إلى 223 حالة، بعد تسجيل 50 إصابة جديدة، فيما سجلت أربع وفيات متأثرة بالفيروس.
وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان، أن عدد الإصابات بالفيروس داخل البلاد وصل إلى 223 إصابة من بينهم 32 أجنبيًّا.
وبحسب البيان، ارتفعت الحالات المسجلة بولاية (ماهاراشترا) -التي تُعد من أكثر الولايات تضررًا- إلى 52 حالة من بينهم ثلاثة أجانب؛ في حين سجلت ولاية (كيرالا) 28 حالة بينهم أجنبيان، والعاصمة نيودلهي 17 حالة، وولاية (أوتار براديش) 23 حالة.
وشددت السلطات الهندية الإجراءات الاحترازية بما فيها إغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات، وإيقاف حركة الطائرات من البلدان المتضررة، وإغلاق الحدود، ووضع قيود على الاجتماعات والمهرجانات الكبيرة.
كما طالَبَ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الشعبَ الهندي، بالبقاء في البيوت الأحد المقبل، وتجنب الخروج؛ كخطوة شعبية توعوية ضد انتشار الفيروس.
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
07:56 PM
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
09:51 PM
قرار بإيقاف التعليم وحركة الطائرات من البلدان المتضررة وإغلاق الحدود
أعلنت الهند، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) إلى 223 حالة، بعد تسجيل 50 إصابة جديدة، فيما سجلت أربع وفيات متأثرة بالفيروس.
وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان، أن عدد الإصابات بالفيروس داخل البلاد وصل إلى 223 إصابة من بينهم 32 أجنبيًّا.
وبحسب البيان، ارتفعت الحالات المسجلة بولاية (ماهاراشترا) -التي تُعد من أكثر الولايات تضررًا- إلى 52 حالة من بينهم ثلاثة أجانب؛ في حين سجلت ولاية (كيرالا) 28 حالة بينهم أجنبيان، والعاصمة نيودلهي 17 حالة، وولاية (أوتار براديش) 23 حالة.
وشددت السلطات الهندية الإجراءات الاحترازية بما فيها إغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات، وإيقاف حركة الطائرات من البلدان المتضررة، وإغلاق الحدود، ووضع قيود على الاجتماعات والمهرجانات الكبيرة.
كما طالَبَ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الشعبَ الهندي، بالبقاء في البيوت الأحد المقبل، وتجنب الخروج؛ كخطوة شعبية توعوية ضد انتشار الفيروس.
، الهند: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 223 حالة و4 وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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