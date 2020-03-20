محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 74 حالة ارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا المتسجد في المغرب إلى 74 حالة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنه تم تسجيل ثمان حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بكل من مدن مكناس والقنيطرة وسلا، وتسجيل ثلاث وفيات، و349 حالة مخبرية سلبية.المغرب فيروس كورونا الجديد تسجيل 8 حالات إصابة جديدة و3 وفيات بـ "كورونا" في المغرب وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-20 ارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا المتسجد في المغرب إلى 74 حالة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنه تم تسجيل ثمان حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بكل من مدن مكناس والقنيطرة وسلا، وتسجيل ثلاث وفيات، و349 حالة مخبرية سلبية. 20 مارس 2020 - 25 رجب 1441 Advertisements 07:48 PM اخر تعديل 20 مارس 2020 - 25 رجب 1441 09:52 PM ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 74 حالة ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 74 حالة ارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا المتسجد في المغرب إلى 74 حالة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنه تم تسجيل ثمان حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بكل من مدن مكناس والقنيطرة وسلا، وتسجيل ثلاث وفيات، و349 حالة مخبرية سلبية. ، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة و3 وفيات بـ "كورونا" في المغرب ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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