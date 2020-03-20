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كشف محافظ الجموم القثامي لـ"الخليج 365"؛ أنه تابع مع الجهات ذات العلاقة بفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة والمرور والبلدية بمحافظة الجموم، واقعة انهيار جسر الجموم، مبينًا أن أعمال أصلاح انهيار الطبقة الإسفلتية للجسر جارٍ إصلاحها.
وأضاف القثامي أن الجسر انهار نتيجة لأعمال حفر خندق أسفله لتمديد خطوط مياه تابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه، وبين أنه ستتم إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي بصفة عاجلة، وأشار إلى أنه لم يتسبّب هذا الانهيار ولله الحمد في أي إصابات أو حوادث مرورية تُذكر.
وكان مقطع عن انهيار جسر الجموم قد تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441 09:22 PM
نتيجة أعمال حفر خندق بأسفله لتمديد خطوط المياه"القثامي": تابعنا واقعة انهيار جسر الجموم وجارٍ العمل على إصلاحه
كشف محافظ الجموم القثامي لـ"الخليج 365"؛ أنه تابع مع الجهات ذات العلاقة بفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة والمرور والبلدية بمحافظة الجموم، واقعة انهيار جسر الجموم، مبينًا أن أعمال أصلاح انهيار الطبقة الإسفلتية للجسر جارٍ إصلاحها.
وأضاف القثامي أن الجسر انهار نتيجة لأعمال حفر خندق أسفله لتمديد خطوط مياه تابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه، وبين أنه ستتم إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي بصفة عاجلة، وأشار إلى أنه لم يتسبّب هذا الانهيار ولله الحمد في أي إصابات أو حوادث مرورية تُذكر.
وكان مقطع عن انهيار جسر الجموم قد تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.
، "القثامي": تابعنا واقعة انهيار جسر الجموم وجارٍ العمل على إصلاحه ،
المصدر : الخليج 365
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