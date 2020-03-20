السعودية | السعودية لمجلس الأمن: الحوثيون هاجموا ناقلة نفط في 3 مارس

شكرا لقرائتكم السعودية لمجلس الأمن: الحوثيون هاجموا ناقلة نفط في 3 مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعثت المملكة العربية السعودية، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر وهو سفير الصين زانغ يون وأعضاء المجلس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، موقعة من المندوب الدائم للمملكة السفير عبدالله المعلمي، وتحمل تاريخ 19 مارس 2020.

وتحمل الرسالة السعودية ميليشيات الحوثي مسؤولية هجوم إرهابي على ناقلة نفط سعودية اسمها Gladiolus وترفع العلم السعودي، بالقرب من ميناء Nishtun اليمني في الثالث من مارس الماضي.

وتؤكد الرسالة استخدام الحوثيين في هجومهم ولأول مرة قوارب متفجرة يتم التحكم بها عن بعد في خليج عدن، الأمر الذي يثبت توسع الميليشيات الحوثية في عملياتها الإرهابية التي تهدد حرية الملاحة الدولية وأمنها في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أعلن تأجيل جلسات هذا الأسبوع وربما الأسبوع المقبل، وكان مقر الأمم المتحدة في فيينا، قد أعلن أمس ثبوت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى إحدى العاملات بالمقر.