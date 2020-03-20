، القبض على شاب وفتاة بعد صور السجود ،

محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" بأن الجهات الأمنية قبضت على شاب وفتاة؛ وذلك بعد أن تم تداوُل صور، تُظهر الشاب وهو يسجد للفتاة!

ووفقًا للمعلومات، تبيَّن أن الشاب سعودي، والفتاة يمنية. وقد جرى ضبطهما، ويجري استكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة حيالهما.

وكانت الصور قد أثارت ردود فعل غاضبة، واستهجانًا واسعًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي.الجهات الأمنية