، محافظ الأحساء يوجه بإطلاق حملات مكثفة لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين

وجه محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، اللجنة التوجيهية العليا للمحافظة على واحة الأحساء بسرعة بدء حملة ميدانية مكثفه صباح يوم غد السبت 6 /رجب/ 1441هـ، على جميع الاستراحات وقاعات المناسبات في واحة الأحساء، للتأكد من تطبيق التوجيهات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

ويأتي هذا التوجيه انطلاقاً من حرصه لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19) في واحة الأحساء، ولضمان سلامة المواطنين والمقيمين بالأحساء، من هذا الفيروس ومنع انتشاره وفق الإجراءات الوقائية.

من جانبها دعت اللجنة العليا للمحافظة على الواحة الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزاماً بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية، حيث سيتم التأكد من تطبيق التوجيهات الصحية بهذا الخصوص.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة الخليج 365 أن أوضحت أن تعمد مخالفة قرارات وتعليمات الجهات المختصة بالتعامل مع فيروس كورونا موجب للمساءلة الجزائية.فيروس كورونا الجديد محافظ الأحساء