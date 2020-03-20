شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير يوِد الشيخ محمد بن ناشع بزيارة في منزله (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أظهر مقطع فيديو، قيام الأمير تركي بن طلال أمير عسير بزيارة مدير تعليم النماص سابقًا الشيخ محمد بن ناشع، اليوم الجمعة.

وأوضح المقطع، الشيخ محمد بن ناشع يرقد في سريره إثر مرضه وكبره في السن، في حين يجلس أمير عسير على كُرسي بجواره.

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يذكر أن الشيخ محمد بن ناشع الشهري هو مؤرخ وإمام وخطيب ومن كثيري الاطلاع وطلب العلم، وذو غزارة في القراءة، ويهتم بالآثار والتاريخ.

و أحيل " ابن ناشع " للتقاعد عام 1415، كما وتم تكريمه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان " حفظهما الله " .