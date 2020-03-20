شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سفارة المملكة بالأردن تساعد مواطن في حصوله دوائه بعد حظر التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عمّان (صدى):ساعدت سفارة المملكة في الأردن، في مساعدة مواطن يقيم في الأردن، لم يستطع الخروج للحصول على دوائه بسبب حظر التجوال.
ووجه المواطن الشكر لسفارة المملكة، التي سارعت بإحضار الدواء له وتوصيله إلى مقر إقامته على الفور، قائلا إن ذلك ليس جديدا عليها.
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