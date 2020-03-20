شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سفارة المملكة بالأردن تساعد مواطن في حصوله دوائه بعد حظر التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عمّان (صدى):

ساعدت سفارة المملكة في الأردن، في مساعدة مواطن يقيم في ‎الأردن، لم يستطع الخروج للحصول على دوائه بسبب ‎حظر التجوال.

ووجه المواطن الشكر لسفارة المملكة، التي سارعت بإحضار الدواء له وتوصيله إلى مقر إقامته على الفور، قائلا إن ذلك ليس جديدا عليها.