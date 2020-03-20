شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة تعلق إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال حتى 30 يونيو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قررت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تعيلّق تنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال حتى 30 يونيو 2020م. قررت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تعيلّق تنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال حتى 30 يونيو 2020م. وأوضحت خلال تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر»: أن ذلك «بحيث سيتم رفع الإيقاف عن المكلفين الذين أوقفت خدماتهم وتمكينهم من ممارسة نشاطهم الاقتصادي».

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