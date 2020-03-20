شكرا لمتابعة خبر عن رسالة سعودية إلى مجلس الأمن: الحوثيون هاجموا ناقلة نفط في 3 مارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت السلطات في المملكة رسالة لمجلس الأمن، تنص على أن الحوثيين هاجموا ناقلة نفط في 3 من مارس، لافتة: " المليشيات وسّعت عملياتها الإرهابية بتهديد الملاحة الدولية " .

وكان مجلس الأمن الدولى أعلن عن تأجيل جلسات هذا الأسبوع وربما الأسبوع المقبل، وكان مقر الأمم المتحدة فى فيينا.

ولفت إلى ثبوت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى إحدى العاملات بالمقر، وذكر بيان للخدمة الطبية بمركز فيينا الدولى، أن الحالة المكتشفة لسيدة تعمل فى خدمات النظافة فى مبنى " ب " المخصص لأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.