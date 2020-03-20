شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مواطن يوثق " إبل سائبة " ترعى في حديقة بأضم والبلدية تعلق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

وثق مواطن مساء اليوم الجمعة مجموعة من الإبل السائبة ، ترعى في حديقة العزيزية بأضم ، وخص " صدى " بتلك الصور .

وبدورها " صدى " تواصلت مع بلدية أضم والتي علقت قائلة: " سيتم ضبط هذه الإبل حالاً ، والتعرف على صاحبها واتخاذ الإجراء اللازم " .

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