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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مواطن يوثق " إبل سائبة " ترعى في حديقة بأضم والبلدية تعلق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):وثق مواطن مساء اليوم الجمعة مجموعة من الإبل السائبة ، ترعى في حديقة العزيزية بأضم ، وخص " صدى " بتلك الصور .
وبدورها " صدى " تواصلت مع بلدية أضم والتي علقت قائلة: " سيتم ضبط هذه الإبل حالاً ، والتعرف على صاحبها واتخاذ الإجراء اللازم " .
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